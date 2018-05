Katsastusvälejä harventava uudistus astuu voimaan tänään

Katsastusuudistus astuu voimaan tänään. Uusi sääntely harventaa autojen määräaikaiskatsastusvälejä.

Uudistuksen jälkeen auto täytyy katsastaa ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Sen jälkeen auto pitää viedä katsastukseen joka toinen vuosi 10 vuoden ikään saakka. Yli 10-vuotias auto pitää katsastaa joka vuosi.

Nykysääntelyn mukaan ensimmäinen katsastus on jo kolmantena vuonna ja seuraava viidentenä vuonna, minkä jälkeen katsastuksessa on käytävä joka vuosi.

Toisaalta uusi sääntely antaa katsastajille entistä laajemmat valtuudet hylätä auto. Tarkastettavien kohteiden määrää autossa on lisätty, esimerkiksi jarrunesteet tarkastetaan jatkossa katsastuksessa.

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto (YKL) on arvioinut, että katsastusvälien harventaminen vähentää katsastuksia yli 20 prosenttia. Voimakkaimmin uudistus tuntuu Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla, joissa autokanta on uudempaa.

Uusien vaatimusten on arvioitu korottavan katsastusten hintoja, kun katsastukseen käytetty aika pidentyy.

Uuteen katsastusaikaväliin siirrytään vähitellen ja ensimmäinen katsastus uuden lainsäädännön aikana tehdään vielä vanhan mallin mukaan.

