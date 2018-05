Kauden avauskisa jännittää Tero Pitkämäkeä

Tero Pitkämäki aloittaa keihäskautensa lauantaina Vantaalla perhosia vatsassaan.

– Pieni jännitys pitää ollakin, että saa jotakin aikaiseksi, Pitkämäki sanoi Urheiluliiton nettisivuilla.

Kultainen keihäs -kilpailussa ovat Pitkämäen lisäksi mukana muun muassa Oliver Helander ja Lassi Etelätalo. Pitkämäki tavoittelee 85 metrin heittoa.

– Kauden ensimmäisessä kilpailussa ei ole ikinä satavarma, minne se lentää. Vire on ollut hyvä, ja kyynärpää on ollut tosi hyvässä kunnossa maaliskuisen putsauksen jälkeen, Pitkämäki sanoi.

Naisten kisassa ovat mukana muun muassa Heidi Nokelainen, Sanni Utriainen ja Jenni Kangas.

– Äskettäin harjoitusleirillä heittäminen oli jo aika paljon varmempaa kuin viime vuonna. Nyt alkukesästä on tärkeää, että heittäminen pyörähtää oikeaan suuntaan, viime vuoden voittoaan puolustava Nokelainen sanoi.

STT

