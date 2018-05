Kauhajoen Karhu voitti miesten koripallomestaruuden – Salon Vilpas taipui miesten Korisliigan finaaleissa taistellen

Kauhajoen Karhu lunasti seurahistoriansa ensimmäisen SM-tason mitalin, heti kultaisen, kun joukkue kaatoi miesten Korisliigan finaalisarjan kuudennessa ottelussa Salon Vilppaan jatkoajan jälkeen.

Pantterin nostelut pääsivät hurmioituneessa Kauhajoen liikuntahallissa valloilleen, kun oranssipaidat veivät finaalisarjan kuudennen ottelun nimiinsä jatkoajalle venyneen jännitysnäytelmän jälkeen lukemin 99-96 (37-32, 84-84). Kauhajoki oli Suomen mestari voitoin 4-2.

– Ihan uskomattomat fiilikset, ei näitä voi oikein edes sanoin kuvailla. Sitä, kuinka ylpeä olen näistä pelaajista, kuinka hienoa työtä jokainen heistä on tehnyt. Meidän palaset loksahtelivat paikalleen helmikuun aikoina ensin minulla ja Jannella (apuvalmentaja Koskimies), ja sen jälkeen pelaajilla ja koko joukkueella. Tässä on sitten se palkinto siitä, tunteikas Kauhajoen päävalmentaja Jussi Laakso totesi ottelun jälkeen.

Kauhajoella tuttu kaava

Läpi sarjan häikäilemättömästi suotuisia taistelupareja vastaan hyökännyt Kauhajoki jatkoi tutulla sapluunalla myös finaalisarjan kuudennessa ottelussa aina sen ratkaisuhetkille asti.

Vilppaan jatkoajalle nostanut Jaylon Brown joutui virhetilin täyttymisen vuoksi ottelusta ulos jatkoajan alkuhetkillä kotijoukkueen hyökättyä miestä vastaan korirenkaan lähellä toistuvasti ja pakottaen Brownin lopulta ottamaan viidennen virheensä.

– Tosi pienistä asioista oli tänään kiinni ottelun voittaja. Juuri nyt en edes osaa sanoa mitään syvällistä. Me ainakin halusimme sitä voittoa, Laakso jatkoi.

Todelliseksi trilleriksi muodostunut ottelu venyi aina jatkoajalle asti Vilppaan yltyessä Brownin johdolla satumaiseen nousuun neljännen jakson loppuhetkien aikana.

Lopulta Kauhajoen kylmähermoinen hyökkäyspelaaminen piti kauhajokiset kuskin paikalla läpi jatkoajan ja tarjosi isännille mahdollisuuden voittokoriin ylimääräisen viisiminuuttisen lopussa.

Kotijoukkueen viimeinen hyökkäys lyötiin ottelun ratkaisuhetkillä Vilppaan puolustusta kurittaneen Kelvin Lewisin käsiin. Lewis hyökkäsi ja pääsi aina maalatulle alueelle asti, kunnes miehen väylä tukittiin. Nopea syöttö kulmaan Gregory Manganolle, jonka kolmonen sujahti 2,4 sekuntia ennen päätössummeria sukan läpi ja räjäytti täpötäyden Kauhajoen liikuntahallin yleisön ilmiliekkeihin.

”Draamaa mukaan”

Kauhajoki oli parhaimmillaan ahtaissa paikoissa.

– Ehkä tarvitsimme tätä. Voitimme välierissäkin täällä viime hetken korilla. Näyttäisi siltä, että yksinkertaisesti tarvitsemme hieman draamaa mukaan, Kauhajoen hyökkäyksen kapellimestari Bojan Sarcevic naurahti.

Kun Vilppaan tasoitusyritys ei löytänyt tietään korirenkaan läpi, oli juhlien aika. Juhlat jatkuivat joukkueen ja fanien välillä vielä pidemmän tovin ottelun päättymisen jälkeen. Kaikesta huokui se, miten iso asia mestaruus on koko Kauhajoelle.

– Olen niin iloinen fanien puolesta, sillä he ovat olleet tukenamme todella monta vuotta. On hienoa, että pystyimme antamaan tämän mestaruuden heille, Sarcevic iloitsi.

