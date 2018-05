Kaupungilla on luontonsa

Yhä useampi suomalainen haluaa asua kaupunkimaisesti, mutta samalla lähellä luontoa. Se on aivan ymmärrettävää, sillä luonnossa oleskelulla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmiseen: mieliala kohenee, stressi lievenee ja verenpaine laskee.

Keskustelu luonnosta nostaa helposti pintaan kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun, jossa kaupunki on paha ja maaseutu hyvä. Luontoa on kuitenkin kaikkialla, eikä kaupungin virkistysalueen arvoa vähennä, että metsikön reuna tulee vastaan nopeammin kuin ”vapaassa” luonnossa.

Tiivisti rakennetuissa taajamissa puhutaan erityisestä kaupunkiluonnosta. Salossa siihen tutustuttiin tällä viikolla Tasauskohtuuspajan järjestämällä kävelyllä, joka hämmästytti ja ihastutti osallistujia.

Salon kaltaisessa pikkukaupungissa nykyistä tiiviimpikään rakentaminen ei synnytä vielä ankeaa betonimaisemaa. Silti ei ole itsestään selvää, että vain muutaman korttelin päässä kaupungin keskustasta löytyy rehevää, luonnontilaista metsää.

Kaupunkien keskustojen pinta-alasta noin kolmannes on erilaisia viheralueita. Kahdeksassa Suomen kaupungissa on kansallinen kaupunkipuisto. Turussa se on luonnollisesti Aurajoen varsi. Ruissalosta Kuralan kylämäelle ulottuva kaupunkipuisto täyttää tänä kesänä viisi vuotta.

Suomen ympäristökeskuksen Asukasbarometri-kyselyn mukaan myös urbaanissa ympäristössä halutaan luonnonrauhaa. Kun asioita tutkitaan, saadaan aikaan ohjeita. Tiiviistikin rakennetuissa keskustoissa luontoa tulisi löytyä jokaisen kodin läheltä, eikä lähivirkistysalueelle saisi olla matkaa kuin korkeintaan 300 metriä, sanoo ympäristöministeriö.

Uskelan kirkonmäen kaltainen alue, city-huuhkajat tai kaupunkiketut ovat herättäviä huutomerkkejä villistä luonnosta keskellä kaupunkia. Arkisempaa kaupunkiluontoa ovat kuitenkin hoidetut puistot, linnunlaulu ja hitaasti virtaava joki.

Ihminen valtaa rakentamalla tilaa muilta eliöiltä. Kaupunkiympäristössä ihmisellä on oman itsensäkin takia velvollisuus pitää huolta siitä, että kaiken keskellä säilytetään mahdollisuuksia aistia luontoa ja rauhoittua.