Kemiönsaaren uudella Kullan luonnonsuojelualueella pidetään Metsäjuhlat lauantaina

Kullan metsässä järjestetään ensi lauantaina kaikille avoin Metsäjuhla-tapahtuma. Kemiönsaaren luonnon järjestämä juhla tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen luonnonsuojelualueeseen.

Metsäjuhla alkaa klo 13 metsäaukiolla, jonne on noin 700 metrin kävely osoitteesta Kivarnäsinitie 121. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia ja kuoroesitys.

Tilaisuudessa jaetaan myös Kemiönsaaren luonnon ympäristötekopalkinto.

Juhlat jatkuvat illemmalla Storfinnhovan metsäkylässä saunomisen ja nuotiolaulujen merkeissä.

Koneen säätiö osti Kullan alueen viime vuonna suojelutarkoitukseen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Alue on 130 hehtaaria laaja, ja se rajautuu jo rauhoitettuun Stormossenin suoalueeseen.

Metsähallitus puolestaan rauhoitti alueelta omistamansa noin 70 hehtaarin Kivarnäsin alueen, mikä nostaa yhtenäisen suojelualueen pinta-alan noin 350 hehtaariin.

– Metsäluonto on huvennut ja yksipuolistunut muun Suomen tavoin myös Kemiönsaarella, ja sen myötä yhä useampi metsälaji on uhanalaistunut. Niinpä nyt toteutunut suojelu, johon kuuluu muun muassa vanhaa kuusimetsää, on ilon aihe kaikille, jotka kantavat huolta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, todetaan Kemiönsaaren luonnon tiedotteessa.