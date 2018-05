Kesää kaikille

RAUNO SAARI. Koulujen päätösjuhlien aika on käsillä. Uudet ylioppilaat ja ammattiinsa valmistuvat muistavat päivän elämänsä ajan. Päivä on merkittävä muillekin koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille.

Kuulun ikäpolveen, jolloin koulut päättyivät toukokuun lopulla ja alkoivat syyskuun alussa. Tauolle pääsy oli odotettua, vaikka kesä tiesikin täyttä työntekoa juurikasmaalta alkaen. Kun kesän päiviä tarvittiin myöhemmin koulutyöhön, niitä otettiin elokuulta.

Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 käynnistyi kaupan- ja teollisuuden toimesta puheet talousalueen yhtenäisten lomakausien eduista. Kun meillä palattiin töihin, Eurooppa lähti lomille. Kanssakäyminen pysähtyy, sanottiin.

Asiaa selviteltiin tiiviisti vuosina 2003 ja 2005. Opettajien ammattijärjestö OAJ oli tiukasti hanketta vastaan ja järjestöä kuunneltiin herkällä korvalla. Keskeisenä perusteena oli kevätkauden pituus raskaan talven jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys herättelee nyt hanketta matkailun kannalta. Mikäli koulujen lomia siirrettäisiin kahdella viikolla, matkailu toisi lisää tuloja yli 200 miljoonaa euroa kesässä ja loisi 1 300 henkilötyövuotta.

Luvut ovat tarkentuneet, mutta ei niissä uutta ole. Uutta on, että lukiolaisten liitto liputtaa rohkeasti hankkeelle. Vanhempain liitto on kartoittanut kouluissa vanhempien kantaa. Kannat siirron puolesta ja vastaan menevät tasan.

Lasten ja vanhempien lomien yhteensovitus on vaikeaa, toimitaan miten tahansa. Sitähän se on nytkin. Lasten loma on pitempi.

Niinpä puhutaan säästä. Onko alkukesä viileämpää tai loppukesä lämpimämpää tai päinvastoin. Kysymys on kuin saksalaisessa sanonnassa: ”Kuka voi sen sanoa, onko vaalea somempi kuin tumma”.

Jos lomat olisivat kuten muualla Euroopassa, kesätyöntekijöitä olisi enemmän tarjolla turistisesongin aikaan. Tästä Naantalin Muumimaailman edustajat ovat sitkeästi puhuneet vuosi toisensa jälkeen.

Nyt ministeriön viesti on vahva. Koulujen kesälomia halutaan myöhentää.

Ylen verkkokyselyssä siirtoa kesäkuun puoliväliin kannatti 73 prosenttia eli kolme neljästä vastanneesta. Tärkeää on, että myös OAJ sekä rehtorit ovat valmiit harkitsemaan siirtoa, ”kunhan ei nyt aivan juhannukseen asti mennä”.

Syys- ja kevätlukukausi ovat hallinneet ajattelua. Syksy on katkennut luonnikkaasti jouluun.

Ei lukukausien tarvitse näin rytmittyä. Tampereen seudun kunnat esittävät opetuksen jaksottamista viiteen osaan. Lomia pidettäisiin kunnolla; viikko syyslomaa, kaksi jouluna, viikko talvilomaa ja reipas katko pääsiäisenä.

Yhteishaun ja ylioppilaskirjoitusten aikataulutus askarruttaa vastuullisia. Mutta mikä estää niiden pitämistä paikoillaan. Lapset kasvavat omaksi itsekseen. Se ei ole kalenterista kiinni.

Ongelmatonta ei ole tarjota kesää kaikille. Nyt on asiassa kuitenkin oikeaa pöhinää.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.