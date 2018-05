Kesäkupposet alkavat taas Sauvon kirjaston pihalla

Sauvon kirjaston pihalla järjestetään kesäkeskiviikkoisin kaikille avoimia pihatapahtumia kello 12-13. Kulttuuri- tai asiapitoisen ohjelman lisäksi tarkoitus on varata aikaa myös spontaaneille ex tempore- esiintymisille, tilanteen mukaan.

– Sauvon kirjaston kulttuurikupposia vietetään jo kolmantena kesänä ja kupposista on tullut suosittuja kesäpäivän yhteisöllisiä hetkiä, kertoo kirjastonjohtaja Päivi Inkinen.

Kesäkupposia järjestetään kesäkuun alusta elokuun ensimmäiseen keskiviikkoon (ei 20.6.).

Kesän kuppostelun aloittavat Kesäkulkurit eli tanssitaiteilijat Ilona Salonen ja Karoliina Lummikko. Heidän esityksensä nimi on Metsään meni! Siihen liittyvässä tanssityöpajassa annetaan yleisölle tilaisuus tutustua luonnon liikkeisiin ja työtapoihin, joilla esitys on rakentunut. (SSS)