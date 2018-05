Keskustelu alkoholin etämyynnistä kiehuu – Saarikko: Rajat ylittävälle alkoholikaupalle samat pelisäännöt

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä ei ole reilua, että ulkomainen toimija, vaikka maksaisi verotkin, saisi myydä kotiovelle alkoholia, mutta suomalainen ei. Saarikon mukaan pyrkimyksenä on luoda rajat ylittävälle alkoholikaupalle samanlaiset pelisäännöt kuin muille toimijoille.

Keskustelu alkoholin etämyynnistä on entisestään kuumentunut tuoreen työryhmäesityksen jälkeen. Hallitus sorvaa esityksen pohjalta nyt omaa lakiesitystään.

– Ei ole kestävää, jos meillä on yhtä aikaa alkoholimonopoli kansanterveydellisin perustein ja mahdollisuus ohittaa virallinen sääntely ja sitä noudattavat toimijat, Saarikko kommentoi asiaa STT:lle sähköpostitse.

Viiniä Ranskassa 1990-luvun alusta asti viljellyt Juha Berglund on tilanteeseen täysin turhautunut. Viimeinen pisara oli STM:n etämyyntiä pohtineen työryhmän tiedote, jossa todettiin, että yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien etämyynti Suomeen olisi edelleenkin kielletty.

– On täysin virheellisesti kirjoitettu, että etämyynti olisi kielletty. Vuonna 1996 minulle sanottiin sen aikaisesta ministeriön alaisesta Tuotevalvontakeskuksesta, että nyt kun ollaan EU:ssa, saat myydä viinejä suomalaisille, kun maksat asianmukaiset maksut. Laki ei ole muuttunut sen jälkeen, tulkinta on, Berglund sanoo.

”Ruotsissa homma toimii täydellisesti”

Berglundin tila tekee etämyyntiä eli myy viiniä suoraan suomalaisille kuluttajille ja hoitaa verot sekä kuljetuksen Suomeen. Veropuolta Berglund luonnehtii valtavaksi ruljanssiksi, jossa jokaisesta tilauksesta pitää maksaa vakuus ennen kuin se pannaan matkalle kohti Suomea. Työläydestä huolimatta menettely toimii.

– Meillä ei ole tietoa, että meidän lähetyksiä olisi tullissa avattu.

Berglundilla on selvä viesti myös ministeri Saarikolle.

– Pitäisi tulla sellainen esitys, että etämyynti on sallittua, jos maksetaan asianmukaiset maksut. Ruotsissa homma toimii täydellisesti, eikä se ole mikään uhka Systembolagetille ja sen monopolille.

STT