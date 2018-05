Kevään lämpöennätys rikki Oulussa: +24 astetta

Oulussa on tänään mitattu vuoden tähän mennessä korkein lämpölukema. Lämpötila Oulussa kohosi 24 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu koko maassa. Huomiseen iltapäivään mennessä koko maassa on odotettavissa selkeää tai verrattain selkeää ja poutaa.

Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna liikkuu 16:n ja 23 asteen välillä Ilmatieteen laitoksen mukaan. Lämpimintä on lännessä.

STT