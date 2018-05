Kevään lämpöennätys rikki Oulussa, hirvi aiheutti maastopalon Enossa

Oulussa on tänään mitattu vuoden tähän mennessä korkein lämpölukema. Lämpötila Oulussa kohosi 24 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu koko maassa. Huomiseen iltapäivään mennessä koko maassa on odotettavissa selkeää tai verrattain selkeää ja poutaa.

Aiemmin tänään Ilmatieteen laitos ennakoi päivän ylimmän lämpötilan liikkuvan sekä tänään että huomenna 16:n ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on lännessä.

Kuluvan vuoden lämpöennätys rikottiin edellisen kerran maanantaina Lahdessa, kun mittari näytti lukemaa 23,7.

Hirvi aiheutti maastopalon Enossa

Hyvin kuiva maa on syttynyt herkästi tuleen eri puolilla Suomea. Päivän aikana pelastuslaitokset ovat sammuttaneet ainakin 19:äämaastopaloa.

Yhden paloista aiheutti hirvi, joka törmäsi matalalla roikkuneeseen keskijännitejohtoon Joensuun Enossa Pohjois-Karjalassa. Törmäyksestä seurasi maastopalo sekä sähkönjakelun häiriöitä lähitaloihin Vesivaarassa. Osittain palanut hirvi menetti henkensä.

Alustavien tietojen mukaan suurin palo on koettu Mikkelissä, missä Anttolan Hulkonvuoren jyrkässä rinteessä tuli tuhosi ainakin kolme hehtaaria maastoa. Iltapäivällä syttynyt palo saatiin kello 19:ään mennessä rajattua, mutta jälkisammutuksen odotetaan jatkuvan pitkään. Sammutuksessa on avustanut rajavartioston helikopteri.

Maastopaloja on syttynyt myös esimerkiksi Vesilahdella, Kirkkonummella, Ilmajoella, Loviisassa, Sulkavalla sekä Kokemäellä.

STT

