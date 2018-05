Kevät kirii kovaa vauhtia eteenpäin, marjat kukkivat kohta etelässä

Vaikka kevään eteneminen tuntui vielä huhtikuussa olevan yhtä hidasta kuin etanan taivallus liukkaassa ylämäessä, ovat viime aikojen mainiot säät saaneet luonnon heräämään henkiin niin, että kohti kesää kiihdytetään aivan normiaikataulussa.

– Kyllähän tässä kiinni otetaan koko ajan. Aina kun tulee parikymmentä astetta lämmintä, niin sehän räjäyttää kasvua liikkeelle kun kevätkosteutta on paljon käytettävissä, tietää Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Hannukkala.

Vaikka lämpöaaltoa ei vielä olisi tullutkaan, ei kevätkarkeloiden odottelijoiden olisi tarvinnut kylvää tuhkaa päälleen.

– Viivästyminen olisi ollut normaalin rajoissa. Kyllä me vielä Lapissa saamme takatalvenkin. Missä vaiheessa se sitten tulee, on eri asia. Lämmin jakso tai lämpöpiikki voi joskus olla aika haitallinenkin, jos ajatellaan sitä miten meidän marjat ja muut alkavat kukkia. Jos siihen samaan ajajankohtaan tulee yöpakkasia, voi olla, että marjasato menetetään. Ei kevät liian aikaisinkaan saa tulla, Hannukkala jatkaa.

Hannukkalan mukaan marjojen ystävät saavat jännätä yöpakkasia etelässä jo pikapuoliin, mutta Pohjois-Suomessa kukinnat menevät kesäkuun ensimmäiselle tai toiselle viikolle kasvilajista riippuen.

– Tietenkin täällä pohjoisessa jokainen paikallinen jännittää hillan kohtaloa, Rovaniemellä asemapaikkaansa pitävä Hannukkala sanoo.

Tutkijan mukaan tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tulossa olisi hyvä kesä. Varmaa se ei tietenkään ole.

– Sehän on aina lopulta yläkerran herrasta kiinni, että millaiset kesän kelit ovat.

STT

Kuvat: