Kidutukseen liitetty CIA:n johtajaehdokas: Noudatimme vain käskyjä

Yhdysvalloissa keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon ehdolla oleva Gina Haspel on vannonut senaatin tiedusteluvaliokunnalle, ettei ottaisi virkakaudellaan käyttöön kidutukseen liitettyä kuulusteluohjelmaa.

– Jälkikäteen katsottuna on selvää, että CIA ei ollut valmis toteuttamaan vangitsemis- ja kuulusteluohjelmaa, Haspel kertoi valiokunnalle.

Haspel kuitenkin kieltäytyi suorilta käsin tuomitsemasta vuosien 2002-2005 kuulusteluohjelmaa. Kysyttäessä siitä, miksi CIA:n agentiteivät esittäneet vastalauseita tapahtumien aikaan, Haspel vastasi: ”Noudatimme vain käskyjä”.

Haspel myös kertoi kiistanalaisen kuulusteluohjelman tuottaneen kokonaisuutena paljon hyödyllistä tietoa, josta oli apua useiden terroristi-iskujen estämisessä. Kysyttäessä johtajaehdokas ei kuitenkaan suostunut sanomaan, oliko tällaista tietoa saatu vesikidutusta tai muita kovia keinoja käyttämällä.

Vesikidutus (englanniksi waterboarding) on kuulustelumenetelmä, jossa simuloidaan hukkumisen tunnetta kuulusteltavalle.

Pitkän uran tehnyt CIA:n nainen

61-vuotias Haspel on pitkän uran tehnyt CIA:n agentti, joka johti 2000-luvun alussa Thaimaassa toiminutta CIA:n salaista vankilaa, jossa vankeja raporttien mukaan kidutettiin.

Kidutussyytösten ohella Haspelin urasta CIA:n agenttina ei tiedetä julkisesti paljoakaan, sillä suurin osa siitä on salattu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Haspelin CIA:n johtoon, mutta nimitykselle tarvitaan senaatin vahvistus. Trump on puolustanut ehdokastaan ärhäkästi.

– Minun suuresti arvostettu ehdokkaani on kritiikin kohteena siksi, että hän on liian kova terroristeja kohtaan. Kuvitelkaa, että näinä vaikeina aikoina demokraatit haluavat kokeneimman ehdokkaan, naisen, ulos, Trump tviittasi aiemmin tällä viikolla.

Haspel on nykyisin CIA:n apulaisjohtaja ja toiminut CIA:n virkaatekevänä johtajana siitä lähtien kun Mike Pompeo siirtyi ulkoministeriksi. Haspel olisi ensimmäinen nainen CIA:n johdossa.

STT

