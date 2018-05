Kiekkofinaalin ratkaisu venähti voittolaukauksiin – Ruotsi-Sveitsi 2-2 jatkoerän jälkeen

Jääkiekon MM-kisojen loppuottelu Ruotsi-Sveitsi venyi maalittoman kolmannen erän ja jatkoerän jälkeen voittolaukauskilpailuun tasatilanteessa 2-2. Sveitsi livahti kahdessa ensimmäisessä erässä maalin johtoon, ja Ruotsi punnersi molemmilla kerroilla tasoihin.

Ruotsilla on ollut loistavat mahdollisuudet ratkaista mestaruus itselleen. Toisessa erässä sillä oli minuuttikaupalla yhtämittaista painostusta Sveitsin maalilla. Kolmannessa erässä se pääsi pelaamaan neljä minuuttia ylivoimaa Roman Josin kahden perättäisen jäähyn aikana.

Ruotsi hallitsi myös neljällä neljää vastaan pelattua jatkoerää. Adam Larsson oli onnistua jatkoerän viime sekunneilla, mutta laukaus kilahti Leonardo Genonin vartioiman Sveitsin maalin tolppaan.

Sveitsi on puolustanut ottelussa erinomaisesti Genonin johdolla. Ruotsalaisille on kertynyt ratkaisupaikoissa merkillisiä huteja.

Zibanejad tasoitti ylivoimalla

Minnesotan Nino Niederreiter viimeisteli ensi erän lopulla Sveitsin 1-0-maalin Roman Josin laukauksen paluukiekosta. Detroitin hyökkääjä Gustav Nyquist iski parhaasta laukaisusektorista tasoituksen Sveitsin maalivahdin Leonardo Genonin räpyläkäden yli jo seuraavalla peliminuutilla.

Toisen erän alussa Timo Meier pääsi karkaamaan ylivoimalla maalintekoon kesken Ruotsin vaihdon. Sen jälkeen ote siirtyi rajusti Ruotsille. Ankarasta pommituksesta seurasi Sveitsin Enzo Corvin jäähy erän loppupuolella.

Mika Zibanejad viimeisteli tarkalla laukauksella Ruotsin 2-2-tasoituksen ylivoimatilanteessa.

Ruotsin maalivahdilla Anders Nilssonille on kertynyt ottelussa 16 torjuntaa ja Genonilla 30.

Ruotsi tavoittelee ottelussa 11. maailmanmestaruuttaan. Sveitsin parhaat saavutukset ovat vuosien 2013 ja 1935 MM-hopeat.

