Kiekkolegendan poika David Bondra avasi maalihanat – Slovakia voittoon

Slovakia otti toisen peräkkäisen voittonsa jääkiekon miesten MM-kisoissa kukistamalla Ranskan 3-1.

Kööpenhaminassa pelatun A-lohkon ottelun ensimmäisen osuman viimeisteli Slovakian David Bondra, joka laukoi kiekon avauserässä tulisesti maalin kattoon. Maali oli Bondralle ensimmäinen Tanskan MM-kisoissa.

Bondran suvusta löytyy runsaasti jääkiekko-osaamista, sillä hänen isänsä Peter Bondra on yksi Slovakian kiekkohistorian suurimmista legendoista.

Peter Bondran saavutuksiin kuuluvat muun muassa kaksi NHL:n maalikuninkuutta, joista toisen hän jakoi Teemu Selänteen kanssa. Bondra juhli Slovakian paidassa maailmanmestaruutta vuonna 2002.

David Bondran osuma jäi avauserän ainoaksi. David Buc vei Slovakian toisessa erässä 2-0-johtoon, ja Ranskan Valentin Claireaux kavensi erän lopussa.

Claireaux on tuttu nimi myös Suomen kaukaloista, sillä hän on pelannut Liigaa Lukossa ja Mestistä KeuPassa sekä LeKissä.

Ottelun päätössekunneilla Slovakian Michal Cajkovsky viimeisteli loppunumerot alivoimalla tyhjiin.

Slovakia on kerännyt yhteensä seitsemän ja Ranska kolme pistettä. Joukkueet pelaavat eri alkulohkossa kuin Suomi.

STT

