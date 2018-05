Kiikalassa palaa metsää hankalassa paikassa

Salon Kiikalassa Honkalantiellä palaa parhaillaan metsää arviolta 3-4 hehtaarin alalta. Pelastuslaitos sai hälytyksen palopaikalle ennen iltakahdeksaa.

Päivystävän palomestarin mukaan palopaikka sijaitsee kaukana asutuksesta hankalassa maastossa.

Pelastuslaitos sai palon nopeasti rajattua, mutta alueella on useita palopesäkkeitä. Maastopalon sammutustyöt jatkuvat pitkälle yöhön.

Paikalla on useita sammutusyksiköitä ja säiliöautoja. Alueella on ukkostanut aikaisemmin päivällä ja maastopalo on nähtävästi saanut alkunsa salamaniskusta.

Sähkettä päivitetty kello 21.10. Palo saatu rajattua ja sammutustyöt jatkuvat pitkälle yöhön.