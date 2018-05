Kiina toivoo, ettei USA:n ja Pohjois-Korean tapaaminen siirry

Kiina sanoo toivovansa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen järjestetään suunnitelmien mukaisesti. Asiaa kommentoi Kiinan ulkoministeri Wang Yi keskiviikkona Washingtonissa.

Trumpin ja Kimin on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa. Pohjois-Korea on kuitenkin uhannut perua tapaamisen, jos Yhdysvallat vaatii sitä yksipuolisesti luopumaan ydinaseista. Trump on aiemmin syyttänyt Kiinaa sekaantumisesta hänen diplomaattisiin tunnusteluihinsa Pohjois-Korean kanssa. Trumpin mukaan Pohjois-Korean äänensävy koventui Kimin tavattua tämän kuun alussa Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

– Mielestäni tilanne muuttui tuon tapaamisen jälkeen, enkä voi sanoa olevani tästä tyytyväinen, Trump sanoi.

Eilen Trump sanoi ensi viikon ratkaisevan, toteutuuko kesäkuun tapaaminen.

STT