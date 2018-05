Kiinan ulkoministeri ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat tavanneet Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Ulkoministeri Wang Yi on maassa harvinaisella vierailulla. Hän on korkea-arvoisin Kiinan edustaja Pohjois-Koreassa vuosiin.

Wang on tavannut myös pohjoiskorealaisen kollegansa Ri Yong-hon. Ulkoministerit keskustelivat muun muassa ydinaseriisunnasta, Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua kertoi.

STT

Kuvat: