Kiinan Xi ja Pohjois-Korean Kim tapasivat taas Kiinassa – Trump aikoo soittaa Xille vielä tänään

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskustelee vielä tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa puhelimessa.

– Aiheina tulevat olemaan kauppa, jossa tulee tapahtumaan hyviä asioita ja Pohjois-Korea, missä luottamus on rakentumassa, Trump tviittasi.

Kiinalaismedia kertoi jo aikaisemmin, että Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat tavanneet Koillis-Kiinassa. Kiinalaismedian mukaan tapaaminen alkoi jo eilen. Kiinan televisio näytti kuvia johtajista kävelyllä Dalianin kaupungissa, missä he kävivät myös keskusteluja.

– Toveri puhemiehen ja minun ensimmäisen tapaamiseni jälkeen sekä Kiinan ja Pohjois-Korean suhteet että tilanne Korean niemimaalla ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Se ilahduttaa minua, Xi sanoi uutistoimisto Xinhuan mukaan.

– Nämä ovat minun ja toveri pääsihteeri Xin tapaamisen positiivisia seurauksia, Kim puolestaan ylisti.

Kim kävi Kiinassa jo toista kertaa sitten maaliskuun. Kimin on määrä tavata Trump ensi kuussa.

STT

