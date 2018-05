Kiiruun taloon haetaan parannuksilla lisää käyttöä Somerolla

Kiiruun kulttuuritalon tilat halutaan nykyistä tehokkaampaan käyttöön Somerolla.

Kiiruun puistossa keskeisellä paikalla sijaitsevassa talossa on tehty kevään aikana remonttia, jossa on poistettu muun muassa väliseiniä. Näin esimerkiksi talon suureen saliin on saatu lisää tilaa.

Myös talon huonokuntoinen flyygeli korjataan kesän aikana EU-tuen turvin. Talo saa lisäksi syksyyn mennessä uusia kalusteita.

Someron kulttuurituottaja Liisa Mattila uskoo, että uudistusten myötä vuonna 1880 valmistuneeseen historialliseen taloon saadaan entistä enemmän elämää.