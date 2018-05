Kiistanalainen Gina Haspel CIA:n uudeksi johtajaksi

Gina Haspel on nimitetty Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n uudeksi johtajaksi. Senaatti vahvisti hänen nimityksensä myöhään torstai-iltana Suomen aikaa.

61-vuotias Haspel on pitkän uran tehnyt CIA:n agentti, joka johti 2000-luvun alussa Thaimaassa toiminutta CIA:n salaista vankilaa, jossa vankeja raporttien mukaan kidutettiin.

Haspel on presidentti Donald Trumpin ehdokas virkaan. Senaatissa osa demokraattipuolueen edustajista puolsi hänen nimitystään, kun taas toiset varoittivat, että äänestys peilaa maan suhtautumista kidutukseen.

Hasepl on ensimmäinen nainen CIA:n johdossa.

