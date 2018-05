Kilpajuoksua Kuuhun

Otsikko voisi olla 1960-luvun lopulta, jolloin Kuuhun pääsystä kisattiin ensimmäistä kertaa. Tuolloin voiton vei Nasa ja USA. Nyt otsikko kertoo kuitenkin tästä päivästä, ja kisan osallistujalista on laaja.

Jo kymmenen vanhaa ja uutta avaruusvaltaa sekä yksityisiä yrityksiä on ilmoittanut lähettävänsä Kuuhun aluksia seuraavan viiden vuoden aikana. Tällä kertaa ihmiskunta aikoo myös jäädä Kuuhun, ei vain käydä siellä. Kuutukikohtia suunnitellaan jo vakavissaan.

Sekin on uutta, ettei tällä kertaa pyritä vain tutkimaan Maan kiertolaista vaan myös hyödyntämään sitä.

Planetary Resources -yrityksen tavoitteena on arvokkaiden metallien talteenotto kuuperästä. Yrityksen mukaan Kuussa on miljardien dollarien sekkejä, jotka odottavat ottajaansa. Tällä yhtiö viittaa Kuun runsaisiin alumiini-, rauta-, magnesium-, titaani-, skandium- ja lantaaniresursseihin. Niiden louhimiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen on tosin vielä vuosikausien matka.

Suurista suunnitelmistaan tunnettu Elon Musk on puhunut Moon Base Alpha -tukikohdan rakentamisesta, tosin lähinnä siksi, että siitä olisi monella tapaa apua Marsin asuttamisessa. Muskin SpaceX:n tavoitteena on ollut lähettää ensimmäiset avaruusturistit lennolle Kuun ympäri jo kuluvan vuoden aikana, mutta aikataulun pitämisestä ei ole takeita.

Uusi löydös on valtava kuunalainen laavaluola, joka sopii tutkijoiden mukaan täydellisesti kuutukikohdan paikaksi. Nasa puolestaan on suunnitellut tukikohtaa Kuun etelänavalle Shackletonin kraatteriin, jossa aurinko lämmittää 96 prosenttia ajasta muuten hyytävää avaruutta.

Kolumbuksen ajan löytöretkeilijöitä varustivat sen ajan kauniit, rikkaat ja kuninkaalliset. Nyt avaruutta valloittamaan ovat rientäneet planeettamme rikkaimmat yrittäjät hallitusten ja hallitusten välisten yhteishankkeiden ohella.

Avaruuden valloitussuunnitelmilla on tapana viivästyä. Viivästykset eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö hankkeet ala jo lähivuosina konkretisoitua. Avaruustutkimuksen ja uuden ajan löytöretkeilijöiden ystävillä on odotettavissa mielenkiintoisia aikoja 2020-luvun lähestyessä.