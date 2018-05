Yhdysvaltain tunnetuimpiin kirjailijoihin kuulunut Philip Roth on kuollut 85 vuoden iässä.

Roth on voittanut urallaan muun muassa Pulitzer- ja Man Booker -kirjallisuuspalkinnot.

Suomeksi Rothin kirjoista on julkaistu muun muassa Amerikkalainen pastoraali ja Ihmisen tahra. Rothia on kuvattu yhdysvaltalaisen yhteiskunnan terävänä kriitikkona.

STT

