Kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaeta tänä vuonna – ensi vuonna jaossa kaksi palkintoa

Ruotsin akatemia ei jaa tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkintoa. Tämän vuoden palkinto jaetaan vasta ensi vuonna, jolloin molempien vuosien voittajat palkitaan samaan aikaan.

Päätöksen taustalla ovat rahanjaon epäselvyydet ja kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnault’n johtamaa kulttuurikeskusta koskeva rikosilmoitus. Arnault on akatemiasta sittemmin pois jättäytyneen Katarina Frostensonin aviomies.

Arnault’n epäillään vuotaneen Nobelin kirjallisuuspalkintojen saajien nimiä sekä häirinneen naisia seksuaalisesti. Skandaalin johdosta Frostensonin ohella viisi muuta akatemian jäsentä on jättänyt tehtävänsä.

– Palkinnonjakoon liittyvä työ jatkuu kuluvan vuoden aikana, mutta akatemian on tarpeen palauttaa voimansa ja jälleenrakentaa luottamus työhönsä ennen seuraavan kirjallisuuspalkinnon jakamista, Ruotsin akatemian tiedotteessa kirjoitetaan.

Kirjallisuuspalkinto jää jakamatta vasta kahdeksatta kertaa akatemian historiassa. Viimeksi palkinto jäi jakamatta toisen maailmansodan vuoksi vuosina 1940-1943.

STT

