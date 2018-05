Poliisin tietoon on tullut kuluneen viikon aikana Salon Tupurin kaupunginosasta kolme tapausta, joissa on anastettu postit lukitsemattomista postilaatikoista Mesimarjatiellä ja Haulikadulla. Muun muassa kirjeitä on avattu ja niitä on heitetty metsään. Poliisi muistuttaa, että vahingontekijälle mahdollisesti mitättömältä vaikuttava teko voi aiheuttaa asianomistajalle huomattaviakin seurauksia.