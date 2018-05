Kittilän tulva rauhoittunut, sateet voivat pahentaa tilannetta

Tulvavesien nousu Kittilässä on rauhoittunut, mutta sateet Kittilässä tai pohjoisemmassa Ounasjoen alueella voivat vielä nostaa vedenkorkeutta, kunnan tiedotteessa kerrotaan.

Tulvakeskuksen tietojen mukaan vedennousu on pysähtynyt Kittilän pohjoispuolella. Arvioiden mukaan vesi voi kuitenkin vielä nousta, ja pysyä korkealla useiden päivien ajan. Kittilässä ennakoidaan satavan hieman alkuviikosta, mutta loppuviikosta sateet voivat olla jo runsaampia, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kittilän Pääskylänniemen alue on suojattu tulvavalleilla, mutta alueen rivi- ja palvelutaloja ei toistaiseksi ole evakuoitu. Mahdollista evakuointia pohditaan uudelleen tänään illalla.

Pelastuslaitoksen ja Lapin Ely-keskuksen mukaan Sodankyläntie Kittilän sillan kohdalta ja Muoniontie Sirkan jälkeen ovat edelleen käytössä, vaikka niillä on vettä. Teillä ei kuitenkaan tulisi liikkua tarpeettomasti. Koulukuljetukset toimivat normaalisti.

STT

Kuvat: