”Kivasti tehty” – Trump kiitti Kimiä amerikkalaisvankien vapauttamisesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kiittänyt Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia kolmen amerikkalaisvangin vapauttamisesta.

Vapautetut saapuivat varhain aamulla paikallista aikaa Yhdysvaltoihin. Lentokentällä heitä vastassa olivat presidentti Trump ja varapresidentti Mike Pence.

Vapautetut miehet ovat Yhdysvaltain kansalaisia ja sukutaustaltaan korealaisia. Pohjois-Korea oli vanginnut heidät eri aikoihin vuosina 2015 ja 2017.

Vankien vapauttaminen on tärkeä käänne ennen Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien kaavailtua tapaamista. Trumpin ja Kimin on määrä tavata lähiaikoina.

Trump sanoi olleensa käsityksessä, että Pohjois-Korea vapauttaa vangit vasta johtajien tapaamisen jälkeen.

– Oli (Kimiltä) kivasti tehty, että hän päästi heidät pois ennen tapaamistamme. Suoraan sanottuna emme tienneet, tapahtuisiko tämä, ja se tapahtui. Se oli hyvin tärkeää meille kaikille, Trump sanoi.

Trump uskoo, että neuvotteluista Kimin kanssa tulee ”suuri menestys”.

– Lähdemme liikkeelle uudelta pohjalta. Hän päästi heidät etuajassa, se on iso juttu, hyvin tärkeää minulle — luulen todella että meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä jotain merkityksellistä.

Trump myös sanoi, että uskoo Kimin haluavan tuoda Pohjois-Korean ”todelliseen maailmaan”.

”Tämä on kuin unelmaa”

Vapautetuista miehistä kaksi oli ennen vangitsemistaan työskennellyt Pjongjangin teknillisessä yliopistossa, jossa on useita amerikkalaistyöntekijöitä. Kolmas on amerikkalainen liikemies ja pappi, joka oli tuomittu Pohjois-Koreassa pakkotyöhön vakoilusta ja valtionvastaisesta toiminnasta.

Vapautetut miehet vaikuttivat hyvinvoivilta ja kävelivät omin jaloin ulos lentokoneesta. Julkaisemassaan lausunnossa he kiittivät Yhdysvaltojen hallintoa, Trumpia, ulkoministeri Mike Pompeota sekä Yhdysvaltojen kansaa.

Lentokentällä miehet vastasivat vain lyhyesti toimittajien kysymyksiin.

– Tämä on kuin unelmaa, ja olemme hyvin onnellisia, heistä yksi sanoi.

Kysyttäessä kohtelusta Pohjois-Koreassa, mies kertoi joutuneensa tekemään pakkotyötä, mutta toisaalta saaneensa myös hoitoa, kun oli sairastunut.

Lentokentältä miehet vietiin lääkärintarkastukseen.

– Tässä vaiheessa kaikki viittaa siihen, että heidän terveytensä on niin hyvä kuin se voi olla huomioon ottaen, että heitä on pidetty vankeina, ulkoministeri Pompeo sanoi.

CNN:n mukaan vapautetut käyvät myös tiedusteluviranomaisten kuultavana ennen kuin he pääsevät perheidensä luo.

Trump ja Kim saattavat tavata Singaporessa

Mediatietojen mukaan Trump ja Kim tapaavat mahdollisesti Singaporessa. Trump sanoi eilen, että aikoo julkistaa tapaamisajan ja -paikan kolmen päivän kuluessa.

Trump on jo kertonut, että tapaamista ei järjestetä Koreoiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Mediatietojen mukaan Singaporea pidetään neutraalimpana tapaamispaikkana.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders puolestaan sanoi eilen, että tapaamisen paikka ja aika on jo päätetty.

– Voin kertoa teille, että aika ja paikka on määritelty, mutta tällä hetkellä minulla ei ole asiasta muuta kerrottavaa, Sanders sanoi toimittajille.

STT

