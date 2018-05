Koivun siitepöly kiusaa lähipäivinä etenkin Oulun seudulla ja osassa Lappia

Allergikot saavat lähipäivinä oireita koivun siitepölystä etenkin Oulun seudulla sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Näillä alueilla koivun siitepölyn määrä ilmassa on runsas, käy ilmi Turun yliopiston Norkko-siitepölytiedotuksesta.

Tänään koivun siitepölyä voi olla kohtalaisia määriä myös Lounais-Suomessa ja aivan etelärannikolla, mutta alkavalla viikolla määrät siellä ovat vähäiset.

– Koivun siitepölyä on ollut Suomessa tänä keväänä paljon, ja se on aiheuttanut vakaviakin oireita. Koivun kukinta alkaa olla Etelä-Suomessa tältä keväältä ohi, mutta muualla maassa se jatkuu, kertoo asiantuntija Kaisa Toikko Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Lepän kukinta on Suomessa tältä keväältä jo ohi käsivarren Lappia lukuun ottamatta.

Heinän kukinta sitä vastoin on vasta alkanut Suomessa. Heinien siitepölyn määrät ovat vähäisiä maan etelä- ja keskiosissa noin Vaasan korkeudelle asti. Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen lounaisimmassa osassa heinien kukinta on lähipäivinä kohtalaista.

Siedätystä vasta syksyllä

Koivun ja lepän siitepöly muistuttavat Toikon mukaan toisiaan siinä määrin, että samat ihmiset tapaavat saada oireita molemmista. Heinien siitepölyt eivät sen sijaan läheskään aina vaivaa näitä ihmisiä.

– Toki on sitten niitä, jotka ovat allergisia niin sanotusti koko setille.

Toikon mukaan koivun tai lepän aiheuttamat oireet eivät yleensä ”siedätä” myöhemmin tulevien heinäoireiden varalle eli vähennä niitä. Keväällä kärsityt oireet voivat sitä vastoin voimistaa heinäoireita.

– Jos elimistö on jo alkukesästä herkistynyt, tämä voi vahvistaa myöhemmin kesällä esimerkiksi pujoallergiaa.

Lääkärin avulla pölykauden jälkeen syksyllä aloitettu siedätyshoito sen sijaan on Toikon mukaan harkinnan arvoinen vaihtoehto. Kolmen vuoden aikana tehtävästä siedätyksestä voi olla apua etenkin silloin, jos lääkkeet, kuten antihistamiini, eivät saa allergiaa kuriin.

Ilmaa puhdistavat sateet vähissä

Siitepölyä ilmasta puhdistavia runsaampia sateita ei ole luvassa Suomeen lähipäiville.

Vuodenaikaan nähden poikkeuksellinen helleputki saattaa kuitenkin katketa täksi päiväksi. Varmaa se ei kuitenkaan ole, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa Etelä-Suomen lämpötilaksi enimmillään 24 astetta, kun helleraja on 25 astetta.

Suomeen virtaa tänään tilapäisesti hieman viileämpää ilmaa pohjoisen suunnasta. Helteiden odotetaan palaavan heti alkuviikosta.

Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa koko maassa paitsi Lapin kolmessa pohjoisimmassa kunnassa, joissa varoitetaan ruohikkopalojen vaarasta.

Merialueilla voi tuulla tänään navakasti Pohjois-Itämeren itäosassa, Saaristomerellä ja Selkämerellä.

http://www.norkko.fi/

STT

Kuvat: