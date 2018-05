Kolea sää ei kannustanut piknikille, juhlinta on ollut rauhallista

Vapunpäivän juhlinta on sujunut varsin rauhallisesti, kerrotaan poliisilaitoksilta eri puolilta Suomea. Viileä ja osin sateinen sää on vähentänyt ihmisten intoa lähteä kaupungille.

Perinteisten vapputilaisuuksien rinnalle kiilaa tänä vuonna Oulun Kärppien voitonjuhla kello 16. Oulun torille oli poliisin mukaan saapunut tuhansia ihmisiä jo hyvissä ajoin ennen juhlan alkua.

Oulun poliisi on kertonut vappuaaton ja yön poliisitehtävistä Twitterissä. Someseurannan mukaan poliisille on ilmoitettu muun muassa useista riidoista, metelöinnistä ja kaupungilla toikkaroineista päihtyneistä sekä pahoinpitelyistä.

Oulun poliisin Twitter-seuranta kesti vappuaattona aamuneljään. Vapunpäivän tapahtumista Oulun poliisi kertoo somessa taas yhdeksästä alkaen.

Helsingin poliisin mukaan vappuyö oli ilmoitusten määrän ja laadun puolesta kuin normaali keväinen tai kesäinen viikonloppu. Helsingissä poliisi sai selvitellä erilaisia nahinoita ja häiriökäyttäytymistä. Myös ravintoloihin tehtiin illan ja yön aikana yksittäisiä käyntejä ilmoitusten perusteella.

Aamuyhdeksään mennessä Helsingin poliisilla oli ollut vuorokauden aikana lähes 600 tehtävää, joista yli puolet ajoittui vappuyöhön.

Kaivopuistoa tyhjennettiin illalla

Poliisi alkoi ohjata Helsingin vilkkaimpiin juhlapaikkoihin lukeutuvassa Kaivopuistossa nuorisoa kotimatkalle jo iltayhdeksältä vappuaattona. Alaikäisiltä hävitettiin Helsingissä illan ja yön aikana 600 litraa olutta, siideriä ja lonkeroa sekä kymmeniä litroja viinejä ja väkeviä. Alkoholirikkomuksista kirjattiin 700 huomautusta.

Helsingin kaupungin koordinoima nuorten auttamisoperaatio antoi ensiapua 26 nuorelle illan ja yön aikana. Neljä nuorta toimitettiin sairaalaan.

– Kaiken kaikkiaan operaatio sujui hyvin, vapaaehtoiset avustajat sekä nuoriso-ohjaajat näkyivät kadulla, ja sen lisäksi kohdattiin paljon nuoria illan aikana, kertoi operaation johtaja Mirja Silajärvitiedotteessa.

STT

