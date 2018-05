Kolumbiassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle, eniten ääniä sai Farc-sopimuksen muuttamista vaativa konservatiivi

Kolumbiassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle, sillä kukaan ehdokkaista ei saanut puolta annetuista äänistä ensimmäisellä kierroksella. Eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella sai konservatiivinen presidenttiehdokas Ivan Duque.

Hän kohtaa toisella kierroksella vasemmiston Gustavo Petron. Kun melkein kaikki äänet oli laskettu, Duque oli saanut 39,7 prosenttia annetuista äänistä ja Petro 24,8 prosenttia.

Farc-sissijärjestön kanssa solmittu rauhansopimus voi olla vaakalaudalla, jos Duque valitaan presidentin virkaan. Duque on vannonut muuttavansa rauhansopimusta. Hänen mielestään sopimus suhtautuu liian myötämielisesti järjestöön, joka taisteli Kolumbiassa vuosikymmeniä.

Toinen kierros käydään kesäkuussa

Puolueeksi muuntautunut Farc ei saanut maaliskuun parlamenttivaaleissa uusia edustajia niiden kymmenen lisäksi, jotka rauhansopimuksessa puolueelle myönnettiin.

– Me kolumbialaiset haluamme, että ihmisyyttä vastaan rikoksia tehneitä rangaistaan teoistaan. Se tarkoittaa myös sitä, että heille ei anneta poliittista edustusta, Duque on sanonut kampanjansa aikana.

Duque on kampanjassaan puhunut myös korruptionvastaisuudesta, talouden elvyttämisestä ja perinteisistä perhearvoista.

Petro puolestaan tukee rauhansopimusta. Petro on entinen M-19-kapinallisryhmän jäsen ja entinen Bogotan pormestari. Hän on kampanjassaan vastustanut voimakkaasti korruptiota ja epätasa-arvoa.

Toinen kierros järjestetään kesäkuun 17. päivänä.

STT

