Komissio kasvattaisi EU:n budjettia – Erasmus-ohjelman kasvattaminen, puolustusrahasto ja rajavalvonta uusia menokohteita

EU-komissio kasvattaisi Euroopan unionin budjettia lähivuosina uusien menojen takia. Puolustustutkimus, rajaturvallisuus ja Erasmus-ohjelman laajentaminen ovat esimerkkejä kohteista, joihin komissio ohjaisi lisää rahaa.

Komission keskiviikkona antama esitys käynnistää virallisesti jäsenmaiden neuvottelut vuosien 2021-2027 budjetista.

Edessä on kova vääntö, sillä osa jäsenmaista haluaisi säästää kokonaan Britannian jättämän aukon EU:n budjetissa. Myös Suomen kannan mukaan ”pienempi EU tarkoittaa pienempää budjettia”.

Komissio esittää, että budjetin sitoumukset olisivat seuraavalla budjettikaudella 1 279 miljardia euroa verrattuna 1 087 miljardiin euroon.

Budjetti olisi noin 1,1 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta.

EU suunnittelee parasta aikaa budjettiaan Britannian lähdön jälkeiselle ajalle. Neuvottelut käynnistyvät komission tänään antamasta esityksestä, joka vaatii jäsenmailta vielä paljon pureskelua. Neuvottelut kestävät todennäköisesti ainakin vuoden.

Komissio on sisällyttänyt budjettiin Euroopan kehitysrahaston, minkä takia budjetti on sen mukaan laajalti samalla tasolla nykyisen 2014-2020 budjetin kanssa.

Leikkuri iskisi yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja alue- eli koheesiorahoihin. Molemmista leikattaisiin noin viisi prosenttia.

