Koripallomaajoukkue tähtää kesän MM-karsintapeleihin ykkösmiehistöllään – mukana Markkanen, Koponen ja Salin

Koripallomaajoukkue julkisti tiistaina ne pelaajat, jotka aloittavat juhannusviikolla harjoittelun kohti kesä-heinäkuun vaihteessa pelattavia MM-karsintaotteluja Tshekkiä ja Islantia vastaan – ja päävalmentaja Henrik Dettmann vaikutti yllättyneeltä, kun hänelle huomautettiin, että ensimmäistä kertaa miesten maajoukkueeseen on pyrkimässä 2000-luvulla syntynyt pelaaja, HBA-Märskyn Mikael Jantunen.

– Paljon nimiä, hyviä nimiä. En huomannutkaan, että tuolla on 2000-luvulla syntynyt, Dettmann sanoi.

– Tämä tietysti kuvastaa joukkueen tilannetta. Vanhat saavat olla tarkkana, Dettmann jatkoi.

Kaikkia vanhoja tämä ei tietenkään koske. Suomi toivottaa avosylin takaisin aloitusviisikkoonsa Lauri Markkasen, Sasu Salinin ja Petteri Koposen. Kaksi viimeksi mainittua olivat sivussa edellisistä MM-karsintapeleistä Euroliigan takia.

Dettmann ilmoitti, ettei usko Euroliigan ja Kansainvälisen koripalloliiton pääsevän asiassa sopuun.

– En näe aineksia sopuun. Mutta toivon, että on aineksia tulokseen. Jos jatkuvasti syö sanansa, ei synny luottamusta, ja toinen osapuoli on jatkuvasti tehnyt niin, Dettmann sanoi.

Koposen seurajoukkue Barcelona ei päästänyt suomalaistakamiestä pelaamaan edelliseen MM-karsintaotteluun Bulgariaa vastaan helmikuussa, mutta sen sijaan Bulgarian ykköstykki Alexander Vezenkov sai Barcelonalta luvan pelata.

Suomi voitti pelin, mutta tapaus kiukutti selvästi yhä Dettmannia.

– Keksitään Katalonian cupeja, ja jos ei niitä ole, niin vapaapäivänä ei saa pelata. Tässä on kyse muutamasta ihmisestä. Koripallo on paljon suurempi asia, Dettmann puhisi.

”Se on kivaa toisille”

Markkasen myötä Suomi saa mukaan kaikkien aikojen suomalaispelaajan, mutta Dettmann ei luvannut maajoukkueen pelitavan menevän Markkasen takia uusiksi.

– Ei se välttämättä muuta mitään, mutta se on kivaa toisille pelaajille. Hän muuttaa heidän pelaamistaan ja roolejaan. Kun yksikin pelaaja vaihtuu, kaikkien muiden rooli muuttuu. Se on lukiotason psykologiaa.

Kapteeni Shawn Huffin pitkän maajoukkueuran aikana Suomen hyökkäyspeli on muuttunut paljon, ja ison osan muutoksesta ovat tehneet maajoukkueen johtavat pelaajat.

– Me on aina asetettu pelaajat pelaamaan vahvuuksillaan. Ehkä me tarvitsimme kollektiivisuutta aikaisemmin, että hyökkäys toimisi. Mutta jos meillä on pelaaja – ja ne pelaajat ovat harvassa – joka pystyy voittamaan oman miehensä, olisihan se hölmöä, ettei sitä käytettäisi hyväksi, Huff ennakoi.

Huff kuitenkin muistutti, että kovimmankin ratkaisijan voimat voivat loppua, jos hän joutuu hinaamaan joukkuettaan koko pelin ajan.

– Pallon liike auttaa säästämään ratkaisupelaajaa. Sitten kun tulee aika ottaa peli haltuun, hänellä on vielä voimia tehdä se. Petsku (Petteri Koponen) ja Lauri antavat meidän hyökkäyspelaamiseen sellaiset aseet, että se helpottaa meidän kaikkien pelaamista.

