Kouvolassa korkein lämpötila 28,5 astetta – näin lämmintä äitienpäivää ei ole aiemmin mitattu

Helleraja on tänään rikkoutunut lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Alle 25 lämpöasteen on jääty vain Ahvenanmaalla, kertoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Uusiksi on mennyt myös pari vuosikymmentä vanha äitienpäivän lämpöennätys. Tänään on ollut lämpimin toukokuun toinen sunnuntai lähes kuuteen vuosikymmeneen, kertoo Ilmatieteen laitoksen vuodesta 1960 alkava mittaustilasto. Korkein lämpötila, 28,5 astetta, mitattiin Tuovisen mukaan Kouvolan Utissa. Lahdessa päästiin lähes samoihin lukemiin, 28,1 asteeseen.

Edellinen äitienpäivän lämpöennätys on vuodelta 1996. Silloin Salossa ja Lapinjärvellä mitattiin 26 lämpöastetta, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Tänään yli 26 asteen on menty useilla paikkakunnilla.

Lapissa helleraja meni rikki Rovaniemellä ja Ylitorniolla, joissa mitattiin 25,2 astetta. Ahvenanmaalla päästiin vain noin 22 asteeseen, Tuovinen kertoo.

Huhtikuun lopulta asti jatkuneet kuivat ja lämpimät säät ovat tuoneet kartoille myös vuoden ensimmäiset metsäpalovaroitukset.

– Kausi on nyt käynnistynyt eteläisissä maakunnissa Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa mukaan lukien. Lähipäivinä tulee muita maakuntia mukaan, Tuovinen kertoo.

Pohjoisempana varoitetaan ruohikkopalojen vaarasta.

Lämmin sää jatkuu, sateita ehkä loppuviikosta

Alkuviikosta kuumuus vain yltyy, ja maanantaina voidaan hätyytellä jo 30 asteen rajaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Tuovisen mukaan pitkään jatkuvalle kesäiselle korkeapaineelle on tyypillistä, että jokainen päivä on aiempaa lämpimämpi. Nyt lämpötilat ovat kuitenkin hypähtäneet parissa päivässä jopa pari astetta korkeammiksi.

– Voi olla, että huominen hyppy jää pienemmäksi. 29 astetta voi jossakin mennä rikki, mutta 30 astetta vaatisi vielä vähän lämpimämpää ilmamassaa, Tuovinen pohtii.

Pitkän lämpimän kauden ja puutarhoissa vietettyjen istutustuntien jälkeen moni toivoo jo sateitakin. Heille Tuovinen uskaltaa luvata helpotusta aikaisintaan loppuviikosta.

– Ilma alkaa vähitellen kostumaan keskiviikon tienoilla, mutta ilmakehä on nyt rutikuiva. Se ei yhdessä päivässä kostu niin merkittävästi, että yläilmakehässä syntyisi sadepilviä. Loppuviikkoa kohden mahdollisuudet yhtenäisempiin sateisiin kasvavat, mutta mitään rankkasateita ei ole näköpiirissä.

Tuovisen mukaan laajempia sadealueita liikkuu loppuviikosta mahdollisesti Lapin yli, mutta etelässä on torstaista alkaen mahdollisuus lähinnä sadekuuroihin.

Lämpötilat pysyvät kuitenkin loppuviikostakin pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella ja yleisesti 20 asteen tuntumassa.

https://twitter.com/meteorologit

STT

Kuvat: