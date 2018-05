Kuluttajilla vankka luottamus tulevaisuuteen

Kuluttajilla on Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan vankka luottamus omaan ja maan talouteen. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna suomalaisten usko omaan talouteen ja työttömyyden vähenemiseen on vahvistunut. Odotus Suomen talouden näkymistä heikkeni vuodessa hieman ja arvio säästämismahdollisuuksista pysyi suunnilleen ennallaan.

Luottamusindikaattori sai toukokuussa arvon 24,1, kun pitkän ajan keskiarvo on 12,5.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin toukokuun alkupuolella reilut 1 100 henkilöä.

STT

Kuvat: