Kumpikin tahtoi epäröimättä: prinssi Harry ja Meghan Markle ovat nyt aviopari

Prinssi Harry ja Meghan Markle on vihitty Britanniassa Windsorin linnassa. Pariskunta vannoi vihkivalansa noin 600 kutsuvieraan edessä. Lisäksi tilaisuus on televisioitu ympäri maailman.

Hääpäivä jatkuu linnan tiluksille kutsuttujen vieraiden tervehtimisellä, minkä jälkeen vastanaineet kiertävät Windsorin kaduilla hevosvaunujen kyydissä. Sen jälkeen Harryn isoäiti kuningatar Elisabet emännöi vastaanottoa Windsorin linnassa 600 häävieraalle.

Illalla prinssi Charles isännöi yksityistä vastaanottoa hääparin ystäville ja perheenjäsenille.

Kuningashuone on ilmoittanut, että avioparin arvonimiksi tulee Sussexin herttua ja herttuatar.

STT