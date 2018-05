Kuntoiluintoa eläkeläisissä

Salolaiseläkeläisten kuntoiluinto on kasvussa. Tämä on todettu muun muassa uimahallilla, jossa eläkeläisiä kävi viime vuonna 70 800 kertaa. Käyntien määrä kasvoi melkein 9 500 uintikerralla edellisvuodesta. Salon uimahallin kävijöistä melkein joka kolmas on eläkeläinen.

Uimahallin asiakaspalvelussa on huomattu, että Salon kaupungin toissa vuonna käyttöön ottama eläkeläisliikuntakortti on edistänyt ikäihmisten liikuntaharrastuksia ja kannustanut näitä kuntoilemaan. Eläkeläisten määrä tuplaantui altaassa vuodesta 2015 vuoteen 2016, kun liikuntakortti otettiin käyttöön.

40 euroa maksavalla eläkeläisliikuntakortilla pääsee uimahalliin kerran päivässä. Se oikeuttaa eläkeläiset osallistumaan ikääntyneiden ohjattuihin saliliikuntaryhmiin kuten senioritanssiin. Lisäksi korttiin sisältyy yhden kuntosalin käyttöoikeus ja kuntosaliryhmiin osallistuminen.

Tänä vuonna kortin nimeksi annettiin Pirteyttä päiviin. Se on voimassa vuoden ostopäivästä lukien.

Edullinen liikuntakortti on kaupungilta mainio kädenojennus eläkeläisille ja etu, jota kadehditaan naapurikaupungeissa. Salon päättäjät ovat päätelleet, että eläkeläisten kuntoilun tukeminen hyödyttää pitkällä aikavälillä kaupunkia imagohyödyn lisäksi myös taloudellisesti.

Liikkuvat ikäihmiset pysyvät pidempään paremmassa kunnossa ja toimintakykyisinä. Myös eläkeläiset itse tiedostavat liikunnan terveydellisen merkityksen ja arvostavat kaupungin tarjoamaa etua (SSS 27.4.).

Hyvä fyysinen kunto tukee terveyttä ja toiminnallisuutta. Liikunta ylläpitää ja parantaa tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä. Samalla se vaikuttaa hengitys- ja verenkiertoelimistöön.

Ei pidä myöskään väheksyä liikunnan virkistävää vaikutusta mielialaan. Monelle eläkeläiselle esimerkiksi uimahallikäynti on myös sosiaalinen tapahtuma. Samanikäisten seurassa on helppo ja mukava liikkua kuulumisia vaihtaen ja kaveria kannustaen.