Kuubaan julistettiin suruaika lentoturman takia – maahansyöksyn syytä selvitetään

Kuubaan on julistettu kahden päivän suruaika yli sadan ihmisen hengen vaatineen lento-onnettomuuden takia. Turma sattui eilen pääkaupungissa Havannassa, kun matkustajakone syöksyi maahan pian nousun jälkeen.

Turman syytä selvitetään. Onnettomuuspaikalla vieraillut Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel lupasi, että tutkimusten tuloksista kerrotaan niin pian kuin mahdollista. Seuraava tiedotustilaisuus turmasta on määrä järjestää tänään iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Paikallisen Cubana de Aviacion -yhtiön lento oli matkalla Havannasta Holguinin kaupunkiin Kuuban itäosassa. Koneessa oli 110 matkustajaa ja miehistön jäsentä.

– Näin koneen nousevan. Sitten se yhtäkkiä kääntyi ja putosi, kertoi läheisessä kaupassa työskentelevä Jose Luis.

Viranomaisten mukaan turmapaikalta onnistuttiin pelastamaan kolme eloonjäänyttä. He ovat kriittisessä tilassa.

Boeing 737 -mallinen kone oli liisattu meksikolaiselta Global Air -yhtiöltä ja se oli liki 40 vuotta vanha. Koneessa oli kuusihenkinen meksikolainen miehistö.

Matkustajista liki kaikki olivat kuubalaisia. Lisäksi kuolonuhrien joukossa on ainakin kaksi Argentiinan kansalaista.

