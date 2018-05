Kymmenet ansioituneet äidit saivat presidentillisen kunnianosoituksen

Äitienpäivää on juhlistettu perinteisillä tavoilla sekä perheissä että valtakunnan virallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti Sauli Niinistö luovutti valtakunnallisessa juhlassa 30 ansioituneelle äidille Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.

Palkittavat äidit ovat ansioituneita kasvattajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja paikallisaktiiveja. Joukossa on yksinhuoltajia, suurperheiden äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä. Presidentistä ja äideistä otettiin myös perinteinen ryhmäkuva.

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa on lähes 1,6 miljoonaa äitiä. Viime vuonna ensimmäisen lapsensa synnytti lähes 20 500 naista.

Äitienpäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain.

STT

Kuvat: