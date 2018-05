Kymmenientuhansien vuokra-asuntojen Kojamo matkalla pörssiin – pörssiarvo voi hyvinkin nousta pariin miljardiin

Helsingin pörssiin on tulossa miljardiluokan kiinteistösijoittaja. Suomen suurimmaksi yksityiseksi asuntosijoitusyhtiöksi itsensä luokitteleva Kojamo kertoi tänään suunnittelevansa listautumisantia ja listautumista Helsingin pörssin päälistalle.

Koon lisäksi yhtiöön on liittynyt poikkeuksellista mielenkiintoa sen omistajarakenteen takia. Useat ammattiliitot omistavat merkittävät siivut yhtiöstä. Viime vuosina vuokrista, tarpeesta kohtuuhintaiseen asumiseen ja Kojamon omistajilleen heruttamista osingoista on riittänyt keskustelua.

Kojamon suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma. Niiden jälkeen suurimpia omistajia ovat useat ammattiliitot. Maaliskuun lopun listauksen mukaan esimerkiksi Teollisuusliitolla on reilun 16 prosentin, JHL:llä vajaan yhdeksän prosentin ja Rakennusliitolla reilun kahdeksan prosentin omistus yhtiöstä.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan Kojamon mukaan sisältävän uusien osakkeiden listautumisannin ja lisäksi useat suurimmista nykyomistajista ovat myymässä osakkeitaan.Isoimmat omistajat ovat kuitenkin Kojamon mukaan pysymässä merkittävinä osakkeenomistajina listautumisen jälkeen.

”Sijoittajanäkökulmasta houkutteleva”

Kojamo on iso yhtiö, sillä maaliskuun lopussa yhtiöllä oli vajaat 36 000 vuokra-asuntoa ja sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,9 miljardia euroa. Yhtiön investointitarinaa listautuminen ei toteutuessaan kuitenkaan mullista, sillä yhtiö haarukoi keräävänsä suunnitellussa listautumisannissa noin 150 miljoonan euron bruttovarat. Pörssilistaus tuo kuitenkin uusia mahdollisuuksia bisnekseen esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen suhteen.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen uskoo, että kiinnostus Kojamoa kohtaan tulee listautumisen toteutuessa olemaan suurta.

– Sijoittajanäkökulmasta yhtiö on houkutteleva kokonaisuus. Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vielä seitsemään kasvukeskukseen keskittyen, Kinnunen sanoi STT:lle.

Pörssien nousuvire on jatkunut jo pitkään, ja useiden yhtiöiden arvostustasot alkavat olla tuhteja. Nykyoloissa Kojamo saattaakin nousta tukeviin hintoihin.

Kojamon oikaistu nettovarallisuus on reilut 2,5 miljardia euroa. Inderesin Kinnunen kertoo, että viime aikoina Euroopassa suuret kiinteistösijoittajat on arvostettu keskimäärin noin viisi prosenttia alle niiden oikaistun nettovarallisuuden arvon. Lisäksi pörssiin tulon yhteydessä nähdään usein jonkinlainen alennus, jotta listaus saadaan houkuttelevaksi. Näin laskien Kojamon pörssiarvoksi voi hyvinkin tulla noin kaksi miljardia euroa tai jopa vähän yli.

– Noin kaksi miljardia voi olla hyvä arvio, Kinnunen sanoi.

Tällaisilla arvostustasoilla esimerkiksi Teollisuusliiton omistuspotin arvo lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa.

