Lahdessa osoitteessa Askonkatu 9 on uhkatilanne, kerrotaan poliisista. Etelä-Suomen Sanomien mukaan poliisi on eristänyt osan alueesta, mutta ei ole kertonut, mistä on kyse.

Samassa osoitteessa sijaitsee Päijät-Hämeen käräjäoikeus.

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2460160

STT