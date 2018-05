Lähes 90 prosenttia Microsoftilta irtisanotuista löytänyt uuden työpaikan, moni ryhtyi yrittäjäksi

Lähes 90 prosenttia Microsoftin irtisanomista työntekijöistä on löytänyt uuden työpaikan, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Microsoft irtisanoi vuodesta 2015 lähtien yli 3 000 työntekijää Tampereelta, Espoosta ja Salosta. Vähennykset toteutettiin vaiheittain, kun toimintoja ajettiin alas.

Irtisanotuista 11 prosenttia ryhtyi yrittäjäksi.

– He jakautuvat aika tasaisesti kaikkien kolmen paikkakunnan kesken, kertoo irtisanottujen uudelleentyöllistymistä tukevan ohjelman johtaja Rilla Hiillos Microsoftilta.

Yli puolet irtisanotuista osallistui Microsoftin ja TE-toimistojen järjestämään muutoskoulutukseen. Koulutuksessa hyödynnettiin Euroopan globalisaatiorahaston tukea. Ministeriön mukaan Suomi on ollut yksi eniten rahaston tukea hyödyntäneistä maista.

STT