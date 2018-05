Lähes koko maassa korkea metsäpaloriski – lähipäivät eivät helpota tilannetta

Metsäpaloriski on korkea lähes koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Metsäpalovaroitus on annettu lähes koko maahan lukuun ottamatta Lapin pohjoisimpia kuntia.

Lähipäivät eivät tuo tilanteeseen helpotusta, sillä lämmin ja poutainen sää jatkuu.

– Säätyyppi jatkuu tällä viikolla lämpimänä ja vähäsateisena, ja myös tuuli on ajoittain kohtalaista. Maastopalojen syttymisherkkyys kasvaa entisestään, arvioi meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Metsäpalovaroitusten aikana avotulen teko metsiin tai niiden läheisyyteen on kielletty.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kevään ensimmäiset metsäpalovaroitukset annetaan useimmiten toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.

STT

Kuvat: