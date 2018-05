Lämpöhalvaus voi uhata koiria kesällä – Älä koskaan jätä lemmikkiä kuumaan autoon

Helteiset säät voivat aiheuttaa riskitekijöitä koirille, muistuttaa Suomen Kennelliitto. Etenkin tietyntyyppisiä koirarotuja kannattaa suojella lämmön vaaroilta.

– Lämpöhalvaus on todellinen riski kesäaikaan. Erityisen herkkiä lämpötilan kohoamiselle ovat mm. lyhytkuonoiset koirat, pennut sekä iäkkäät koirat, sanoo Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula tiedotteessa.

Jos liika kuumuus pääsee yllättämään, koira tulee siirtää heti pois kuumasta tilasta ja ensiapuna viilentää esimerkiksi märillä pyyhkeillä tai viileällä vedellä ja tarjota juotavaa. Sitten lemmikki on hyvä viedä eläinlääkärin tarkastettavaksi.

Koiraa ei koskaan saa jättää kuumaan autoon. Auton sisälämpötila nousee varjossakin vaarallisen korkeaksi, eikä pelkkä ikkunoiden auki jättäminen välttämättä auta.

Kesällä koiria, kuten ihmisiäkin, voivat uhata myös punkit. Jos viettää koiran kanssa aikaa alueella, jolla punkkeja esiintyy paljon, kannattaa ohjelmaan ottaa jokailtainen punkkisyyni.

Koiran hyvinvoinnista täytyy huolehtia myös, kun ui lemmikkinsä kanssa. Erityisesti tiivisturkkisille roduille, joiden turkki ei ehdi kunnolla kuivua uintien välissä, voi tulla märkäinen ihotulehdus. Koiran turkki tulee siis kuivata mahdollisimman hyvin.

Koiraa ei myöskään pidä päästää uimaan veteen, jossa on sinilevää.

