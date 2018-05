Lännen Media: Anonyymiä todistelua käytetty vain kerran

Suomessa on käytetty anonyymia todistamista vain kerran sen jälkeen kun siitä tuli mahdollista vuoden 2016 alussa, kertoo Lännen Media. Luvan anonyymiin todistamiseen myöntää oikeus. Yhden myönnetyn luvan lisäksi mahdollisuutta on haettu myös kahdessa muussa tapauksessa, mutta lupaa ei ole myönnetty.

Lännen Median kyselyyn vastasivat kaikki 28 käräjäoikeutta ja viisi hovioikeutta.

Anonyymia todistamista on mahdollista käyttää, jos kyse on erittäin vakavasta rikoksesta ja todistajaa uhkaa vaara. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa henkirikokset sekä törkeä huumausainerikos, pahoinpitely tai ryöstö.

Kyselyssä suurin osa käräjäoikeuden laamanneista piti mahdollisuutta anonyymiin todistamiseen tarpeellisena ja jopa välttämättömänä. He kuitenkin uskovat, että sen käyttö jää Suomessa hyvin vähäiseksi.

STT