Lännen Media: Opintotukiuudistus toi valtiolle miljoonien eurojen lisälaskun

Opintotukilain muutos tuo valtion kassaan suuremman loven kuin hallitus arvioi, kertoo Lännen Media Kelan sille toimittamiin tilastoihin perustuen.

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen vanhempien tulot eivät enää ole vaikuttaneet itsenäisesti asuvan 18-19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. Hallituksen lakiesityksessä arvioitiin, että muutos koskisi noin 10 000 opiskelijaa ja sen arveltiin lisäävän opintorahamenoja noin viisi miljoona euroa.

Vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä kertoo Lännen Medialle, että alkuvuoden lukujen perusteella lakimuutos kasvattaa opintorahamenoja tänä vuonna kuitenkin jopa 15 miljoonaa euroa.

– Uusia opintorahan saajia on tullut ja tulee huomattavasti enemmän kuin ennakoitiin. Arvio on mennyt pieleen, Lahtinen sanoo Lännen Medialle.

Kelan tilastojen perusteella alkuvuoden aikana opintotukea saavien 18-19-vuotiaiden määrä on kasvanut noin 5 000:lla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen kertoo, että valtio pystyy maksamaan opintotukia tarvittaessa enemmän. Hänen mukaansa arviomäärärahabudjetissa on joustoa.

– Opiskelijat eivät jää ilman tukia, Hiltunen sanoo.

STT

