Lapin lämpöaalto tehosi – viimeisetkin talven lumet sulivat

Viimeisetkin talven lumet ovat sulaneet Suomesta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lumensyvyys painui nollaan sunnuntaina puolenpäivän jälkeen viimeiselläkin mittausasemalla Kittilässä.

Lumet lähtivät tällä kertaa etuajassa. Pohjoisimmassa Lapissa pysyvät lumet sulavat tavallisesti toukokuun lopussa ja osassa Käsivarren Lappia vasta reippaasti kesäkuun puolella.

Lumipeite on yleensä paksuimmillaan Lapissa vasta huhtikuun alkupuolella. Esimerkiksi Kittilässä lunta oli kuukausi sitten metrin verran ja vielä viikko takaperinkin nelisenkymmentä senttiä.

– Lämmin jakso on ulottunut nyt pohjoisimpaan Lappiinkin. Sieltä on aika tehokkaasti sulaneet lumet, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta.

Kokko kertoo, että esimerkiksi pohjoisrinteillä saattaa edelleen olla paikoin lunta talven jäljiltä. Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla lunta ei ole, ja ne on Kokon mukaan pyritty sijoittamaan erilaisiin ja edustaviin paikkoihin.

– Pohjoisrinteitä on ehkä pyritty jopa välttämään. Niitä ei ole katsottu niin edustaviksi.

Kesän lumisateita ei lasketa

Lapissa pysyvä lumikausi kestää noin seitsemän kuukautta. Pysyvällä lumikaudella tarkoitetaan aikaa, jolloin maassa on yhtäjaksoisesti lunta vähintään sentin verran. Pohjois-Lapissa mahdollisia kesän lumisateita ei huomioida tilastoissa, koska kesällä satanut lumi sulaa nopeasti.

Helsingissä pysyvä lumikausi kestää keskimäärin satakunta päivää. Lumipeite on Kaisaniemessä lähtenyt vuosien 1981-2010 tilastojen mukaan keskimäärin huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

Vaikka talven lumesta on päästy eroon, seuraava ehjä lumipeite on tilastojen mukaan odotettavissa Kittilässä ja Utsjoella lokakuun alkupuoliskolla ja Jyväskylässäkin ennen marraskuuta. Helsingissä ensimmäinen ehjä lumipeite on satanut keskimäärin marraskuun puolenvälin jälkeen.

STT

