Las Vegas lähellä jättitemppua NHL:ssä – Patrik Laineen maali jäi Winnipegille laihaksi lohduksi

Vegas Golden Knights on voiton päässä jääkiekon NHL:n loppuotteluista. Sitä olisi hyvin harva osannut odottaa ennen kauden alkua, sillä Las Vegasista tuleva seura on uusi tulokas NHL-kartalla.

Joukkue on kuitenkin löytänyt avauskautenaan huiman nousukiidon, joka näkyi vahvana runkosarjana ja on jatkunut pudotuspeleissä.

Suomen aikaa varhain lauantaina Las Vegas kaatoi länsilohkon finaalien neljännessä pelissä Winnipegin 3-2 ja siirtyi ottelusarjassa 3-1-johtoon.

Loppuottelupaikka on Las Vegasille ensimmäisen kerran katkolla Suomen aikaa myöhään sunnuntai-iltana.

Tulokasryhmän ykköshahmo on ollut maalivahti Mar-Andre Fleury. Ottelusarjan neljännessä pelissä Fleury keräsi 35 torjuntaa.

William Karlsson vei kotiyleisönsä edessä pelanneen Las Vegasin avauserässä ylivoimalla 1-0-johtoon.

Toisessa erässä Winnipeg tuli suomalaishyökkääjä Patrik Laineen osumalla tasoihin. Maali syntyi ylivoimalla, kun Laine tykitti kiekon suoraan syötöstä verkon perukoille.

Laine on kerännyt pudotuspeleissä 16 ottelussa tehopisteet 5+7=12.

Las Vegas karkasi nopeasti uudelleen johtoon Tomas Nosekin osumalla. Päätöserässä Winnipeg tasoitti, ja noin seitsemän minuuttia ennen loppua kotijoukkueen Reilly Smith ratkaisi kamppailun.

– Winnipeg tuli hyökyen, mutta Fleury otti valtavia torjuntoja ja puolustuksemme teki hyvää työtä. Luojan kiitos saimme kolme maalia heidän taakseen, Smith sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Fleury kerää kehuja

Winnipeg hallitsi ottelua, mutta maalinteko oli tuskaa.

– Voittaisimme tällaisen pelin yhdeksän kertaa kymmenestä. Joskus täytyy ottaa hattu päästä, kun hyvä pelaaja ratkaisee ottelun, Winnipegin kapteeni Blake Wheeler sanoi NHL:n kotisivuilla viitaten Fleuryyn.

Winnipeg tarvitsee muun muassa Laineelta onnistumisia myös jatkossa, sillä viimeistely on ollut liikaa Mark Scheifelen varassa. Scheifele on iskenyt peräti 14 osumaa ja johtaa maalipörssiä.

