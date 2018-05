Lauantaina alkava Prisma-liiga on nyt enemmän pihapelimäinen – joukkuemäärä on noussut vuoden takaisesta

SalPan järjestämä perinteinen jalkapallon lasten korttelisarja Prisma-liiga alkaa taas lauantaina Urheilupuistossa.

Prisma-liiga on kokenut täksi vuodeksi muutaman merkittävän uudistuksen. Seitsemän vastaan seitsemän -ottelut muuttuvat viisi vastaan viisi -otteluiksi ja mikrojen sekä minien otteluiden peliaika on lyhennetty 20 minuutista 18 minuuttiin. Vanhimmissa ikäluokissa peliaika on 25 minuuttia.

Tavoitteena on lisätä ”pihapelimäisyyttä” ja otteluiden määrää.

– Lisäksi SalPa antaa joukkueille valmiiksi suunnitellut harjoitukset. Eli valmentajien ei tarvitse itse keksiä harjoitteita, Prisma-liigan vastaava Laura Koskinen kertoo.

Lisäksi uutena ikäluokkana mukaan tulee nelivuotiaat supermikrot, jotka pelaavat kolme vastaan kolme pelejä joka toinen keskiviikko, kun muut ikäluokat pelaavat joka keskiviikko (pl. avajaiset ja päättäjäiset).

Uutena alueena mukaan tulee Keskusta/Ollikkala.

Prisma-liigan pelaajamäärä oli vielä vuonna 2014 ja 2015 yli 800, mutta on laskenut viime vuosina. Koskinen ei osaa sanoa tämän vuoden tarkkaa pelaajamäärää. Joukkuemäärä on noussut 67:ään, eli pelaajamäärä lienee yli 700.

Prisma-liigan 2018 avajaiset lauantaina Urheilupuistossa. Marssi Salohallin parkkipaikalta ylänurmelle kello 10. Ensimmäiset ottelut alkavat kello 11.