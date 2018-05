Laukkanen tähtää entistä enemmän maastohiihtoon – pyssy pysyy silti selässä

Ampumahiihtäjä Mari Laukkasen viime kausi toi korkeista odotuksista huolimatta huonot tulokset. Pyeongchangin olympia-ampumahiihdon päätyttyä Laukkanen pohti, onko järkeä kärsiä urheilun takia niin paljon.

Vajaat kolme kuukautta myöhemmin Laukkasen tunnelmat ovat kaukana kärsimyksestä. Keväällä hyvin levännyt Laukkanen nähdään rakastamansa lajin parissa ensi kaudellakin.

– Tarkoitus on kilpailla ampumahiihdossa, Laukkanen vahvisti STT:lle puhelimitse.

Silti, muutosta tulee. Laukkanen satsaa aiempaa enemmän maastohiihdon sprinttimatkoille.

– Maastohiihdon kilpailukalenteri on ensi kaudella poikkeuksellinen: maailmancupissa on yhdeksän vapaan sprinttiä, ja myös Seefeldin MM-kisoissa on vapaan sprintti. Näin paljon ei ole aiemmin ollut tarjolla bravuurimatkaani.

Kaikkia cup-sprinttejä Laukkasen ei ole aikomus hiihtää, ja ampumahiihdonkin osalta kilpailutiheys on vielä varmistamatta. Toiveissa ovat kuitenkin MM-kisat myös ampumahiihdossa.

– Moni asia on vielä lukkoon lyömättä. Mutta sprinttiäkin ajatellen on hyvä kilpailla myös pidemmillä matkoilla (ampumahiihdossa).

– Painotus harjoittelussa ehkä muuttuu vähän enemmän maastohiihtoon. Kuten Matti Nykänen sanoisi, fifty-sixty, Laukkanen nauroi.

Pohdinnassa on muun muassa ampumaharjoittelun määrä.

– Voi olla paras ratkaisu, että sitä vähennetään.

Yritys hyvä kymmenen, mutta tulos…

Laukkasen viime kausi oli, jos ei näin jälkikäteen ajateltuna ihan täyttä kärsimystä, niin kuitenkin pahasti pettymyksen puolella.

– Olihan se haastavaa. Harjoituskausi meni niin hyvin, odotukset olivat korkealla. Mutta en koskaan päässyt parhaimpaani kauden aikana.

– Ylikuormittumista. Mutta ainakin yritin. Yritys hyvä kymmenen, tulos surkea nelonen, Laukkanen pystyy jo nauramaan.

Iloa riittää kesäänkin. Laukkanen ja itävaltalainen Benjamin Eder menevät naimisiin heinäkuussa pariskunnan kotipaikkakunnalla Itävallan Thalgaussa.

STT

Kuvat: