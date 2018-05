Trumpin nostattamaan kansallislaulukiistaan sopu – pelaaja voi jäädä pukukoppiin hymnin ajaksi

Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan NFL:n omistajat löysivät keskiviikkona kompromissiratkaisun presidentti Donald Trumpin aikaansaamaan kansallislaulukiistaan. Pelaajien on vastedes seisottava kansallislaulun aikana, mutta halutessaan he voivat pysyä pukukopissa laulun ajan.

Kiista sai alkunsa viime vuonna, kun Trump haukkui pelaajat, jotka polvistuivat kansallislaulun aikana. Trumpin mukaan ele oli epäkunnioittava amerikkalaisia ja maan lippua kohtaan.

Trumpin kommentit saivat aikaan protestiaallon NFL-liigassa, mikä asetti joitakin konservatiivisia ja Trumpia tukevia joukkueiden omistajia kiusalliseen asemaan.

Tähän asti kaikkien pelaajien on pitänyt olla kentällä kansallislaulun soidessa. Vastedes kentälle ei ole enää pakko tulla, mutta jos pelaaja polvistuu, joukkueelle voidaan määrätä sakkoja.

Polvistumalla pelaajat ovat halunneet kiinnittää huomiota mustien amerikkalaisten kohteluun.

