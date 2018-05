Lehti: Myös Intian itärannikolla pidätettiin lauantaina useita alaikäisen raiskausepäilyyn liittyen

Intian itärannikolla sijaitsevassa Odishan osavaltiossa otettiin lauantaina kiinni kuusi ihmistä epäiltynä 13-vuotiaan tytön raiskauksesta, kertoo Hindustan Times. Viisi epäillyistä on täysi-ikäisiä miehiä, jotka pidätettiin. Lisäksi poliisi otti kiinni yhden alaikäisen.

Paikallispoliisin mukaan miesten epäillään raiskanneen tytön perjantaina. Kyseessä oli 15. ilmoitus alaikäisen raiskauksesta Odishan osavaltiossa noin kuukauden sisään, Hindustan Times kertoo.

Myös Koillis-Intiassa Jharkhandin osavaltiossa pidätettiin lauantaina useita liittyen epäiltyyn raiskaustapaukseen. Poliisin mukaan mieskaksikko raiskasi 16-vuotiaan tytön ja poltti tämän myöhemmin elävältä. Hindustan Timesin mukaan poliisi on nyt pidättänyt 15 ihmistä tapaukseen liittyen ja etsii edelleen kolmea, joista yksi on pääepäilty.

Tiedot tapahtumien kulusta ovat vaihdelleet. AFP:n mukaan raiskauksesta epäillyt miehet sieppasivat torstaina 16-vuotiaan tytön tämän kotoa, kun perhe oli muualla häitä juhlimassa. Perhe teki valituksen kyläneuvostolle, joka määräsi raiskaajille rangaistuksen. Heidän piti maksaa 50 000 rupian eli reilun 600 euron sakko ja tehdä 100 vatsalihasliikettä. Poliisin mukaan tästä raivostuneena miehet hakkasivat vanhemmat ja sytyttivät tytön tuleen apureidensa myötävaikutuksella. Hindustan Timesin mukaan tyttö vietiin serkkunsa talosta, jonne tyttö oli mennyt osallistuakseen hääjuhlaan.

Intian raiskaustilastot ovat synkät

Intiassa tuli vuonna 2016 tietoon noin 40 000 raiskausta. Läheskään kaikista raiskauksista ei mitä ilmeisimmin tehdä ilmoitusta raiskauksista tunnetun häpeän vuoksi. YK:n on arvioinut, että maassa joka kolmas raiskauksen uhri on alaikäinen.

Viime kuussa Intiaa kuohutti kahdeksanvuotiaan muslimitytön raaka joukkoraiskaus ja murha. Esimerkiksi tammikuussa kerrottiin puolestaan maan pääkaupungissa Delhissä sattuneesta tapauksesta, jossa kahdeksankuukautisen vauvan epäiltiin joutuneen lähes 30-vuotiaan serkkunsa raiskaamaksi.

Vuonna 2012 maassa syttyi ennennäkemättömiä protesteja miesjoukon raiskattua parikymppisen opiskelijan bussissa Delhissä. Nainen kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin.

https://www.hindustantimes.com/india-news/14-arrested-in-jharkhand-s-chatra-for-raping-16-year-old-girl-burning-her-alive/story-IPGyDy29MYqo9euIPWvr4H.html

STT